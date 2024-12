Roma, a Piazza dell’Esquilino la fiaccolata per la pace

Il 10 dicembre, in occasione della Giornata mondiale dei Diritti Umani, si terrà a Piazza dell’Esquilino una fiaccolata simbolica per promuovere la pace e sensibilizzare contro ogni forma di violenza. L’evento è organizzato dalla presidente della Fidapa-Bpw Italy – Sezione di Roma, Gaia Caramazza, con il patrocinio del Distretto Centro e del Nazionale. La manifestazione si svolgerà contemporaneamente in tutte le sezioni italiane dell’associazione, rafforzando così il messaggio di unità e solidarietà.

Roma, una tradizione che coinvolge le donne in tutta Italia

La Fidapa-Bpw Italy, acronimo di Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari – Business and Professional Women, è un’associazione femminile attiva in Italia da 95 anni. Con circa 10.000 iscritte e 300 sezioni distribuite su tutto il territorio nazionale, l’organizzazione è un punto di riferimento per la promozione dei diritti delle donne e della cultura della pace.

Questa è la seconda edizione della fiaccolata, che si pone l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di costruire un mondo più giusto e pacifico. Tra i principali messaggi dell’evento vi sono: la condanna di ogni guerra e forma di violenza; la promozione della non violenza; il riconoscimento del diritto universale alla pace e la difesa dei diritti delle donne, dall’uguaglianza al rispetto della libertà di espressione.

Appuntamento all’Esquilino per una serata di riflessione

La manifestazione inizierà alle 18:45 con il ritrovo dei partecipanti in Piazza dell’Esquilino, mentre l’avvio della fiaccolata è previsto per le 19. L’evento si concluderà alle 20, lasciando spazio a una riflessione collettiva sul valore della solidarietà e della comunità. Una serata che invita tutti a unirsi per sostenere una causa universale: la pace.