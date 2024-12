Aria di Natale nel centro di Roma. Con il via alla festa di piazza Navona, l’accensione delle luminarie in via del Corso e dell’albero in piazza del Popolo, oggi sabato 7 dicembre, la Capitale si illumina e apre la porta alle festività natalizie. La festa parte da piazza Navona con l’apertura del tradizionale mercatino di Natale. A visitare le famose bancarelle il sindaco Roberto Gualtieri, insieme all’assessora alle Attività Produttive Monica Lucarelli.

Roma, a piazza Navona apre il tradizionale mercatino di Natale

Una passeggiata tra gli stand tra strette di mano, selfie e sosta al teatro dei burattini per assistere allo spettacolo. Gualtieri ha quindi proseguito tra i banchi scambiando qualche battuta con gli artigiani. Il sindaco ha pescato la ‘monetina del Giubileo‘ di colore verde simbolo di speranza, esclamando con un sorriso: “Ne abbiamo bisogno”.

Non poteva mancare la visita allo stand di Ama dove era presente il dg Alessandro Filippi e il riferimento alle due fontane restaurate e alla Fontana dei Quattro Fiumi che a breve verrà inaugurata. “Ormai ci siamo! Dopo la riapertura delle prime due, adesso a breve avremo anche l’ultima delle meraviglie: la fontana del Bernini” ha ricordato il sindaco.

Tour tra le bancarelle, Gualtieri: “Davvero bellissimo”

“Siamo contentissimi che anche quest’anno ci sia il tradizionale mercatino di Piazza Navona, davvero bellissimo – ha detto Gualtieri al termine del tour delle bancarelle – Quest’anno ci sono ancora più presenze di giovani e artigiane donne, con un’attenzione al cibo del territorio e tanti punti per i bambini. Insomma, una bella festa non solo per le famiglie, per sentire lo spirito del Natale e godere di una delle piazze più belle del mondo. Il mio augurio è un buon Natale a tutti”.

“E’ bello vedere che questa piazza recupera una tradizione che si era persa e che noi abbiamo ostinatamente voluto che tornasse, con criteri che premiano la qualità, i giovani e le donne che si impegnano nel tenere vivo l’artigianato di questa città”, ha concluso il sindaco.

Le luminarie di via del Corso

Il weekend dell’Immacolata continua domani, 8 dicembre, con la classica cerimonia di accensione delle luminarie di Via del corso e dell’albero di Natale a Piazza del Popolo. Presente dalle 18.30 circa il sindaco Gualtieri e la presidente di Acea Barbara Marinali con Andrea Delogu, madrina dell’evento.

“Le illuminazioni – riferisce il Campidoglio – saranno realizzate con tecnologie a basso consumo e con emissioni di Co2 ridotte al minimo. Il gioco di luci si estenderà per tutta la lunghezza di Via del Corso e in piazza del Popolo avrà dimora l’albero, proveniente da Cantù e scelto nel rispetto delle norme relative al taglio di arbusti non più dedicati alla piantumazione in terra”.