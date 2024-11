Roma, a Testaccio spunta un murales dedicato a Ranieri

Testaccio celebra Claudio Ranieri. Nel quartiere dove il nuovo allenatore giallorosso vive, cuore storico e passionale del tifo romanista, è comparso un nuovo murales a lui dedicato. L’opera, firmata dall’artista Drugi, raffigura Ranieri con un abito da senatore romano, intento a cullare un piccolo lupo, simbolo della squadra capitolina. Un’immagine potente che ha già catturato l’attenzione di tifosi e passanti.

Un omaggio a Ranieri tra arte e romanità

Il murales, realizzato con dettagli suggestivi, celebra l’appartenenza di Ranieri non solo alla squadra, ma anche al quartiere che lo ha visto crescere. L’artista ha descritto l’opera su Instagram con una frase evocativa: “Il cuore di Roma non è il marmo del Senato, ma la sabbia del Colosseo”. Questo tributo artistico sottolinea l’unione tra tradizione romana e la passione calcistica.

Ranieri, testaccino doc, è tornato alla guida della Roma negli ultimi giorni in seguito a un cambio al vertice tecnico della squadra. La dirigenza ha deciso di affidargli nuovamente la panchina per portare esperienza e stabilità. Conosciuto per il suo legame profondo con il club e la città, Ranieri rappresenta per molti tifosi una figura capace di incarnare i valori più autentici della romanità.

L’omaggio artistico di Testaccio è molto più di un semplice murales: è un messaggio di fiducia verso il nuovo allenatore e un segnale di quanto il quartiere e i tifosi siano pronti a sostenerlo in questa nuova sfida. L’immagine di Ranieri con il lupo richiama il senso di protezione e appartenenza, trasmettendo l’idea che il legame tra la Roma e la città è indissolubile.

Il murales è già destinato a diventare un punto di riferimento per i tifosi, un luogo dove celebrare non solo un allenatore, ma una figura che incarna l’essenza stessa del calcio e dello spirito romano. Un po’ come successo con il murales dedicato a Mourinho in sella a una vespa apparso sempre nel quartiere Testaccio.