Roma, abbonamento trasporti a 2 euro e 35 centesimi? È una truffa

Chi non farebbe un abbonamento di un anno ad Atac se costasse 2 euro e 35 centesimi? Tutti accorrerebbero e così è stato. Peccato che era una truffa.

Sulla pagina Facebook “Buono regalo per i trasporti durante l’anno” c’è una promozione invitante: se si acquista una tessera del gruppo social, si accede ad un abbonamento annuale dell’Atac completamente gratuito. Questa truffa è stata pensata ad hoc: immagini e loghi sono quelli di Atac, commenti che sembrano reali di persone che hanno ricevuto l’abbonamento e che realmente fosse arrivato.

Atac e il Comune di Roma, solo dopo aver ricevuto notizia della truffa, hanno sottolineato che si trattava di un fake e hanno chiesto a Facebook la rimozione della pagina. È intervenuta anche l’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale. Ha spiegato che la truffa “consiste nel proporre un abbonamento annuale agevolato ai trasporti pubblici romani, per ottenere il quale bisognerebbe cliccare sul link proposto. L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda di diffidare da simili messaggi e di non cliccare mai su link di dubbia provenienza. È buona regola, inoltre, contattare sempre i canali ufficiali, in questo caso di Atac o di Roma Capitale, per chiedere conferma della veridicità delle novità o promozioni in corso”.