Roma, accordo Atac-sindacati: “Più vetture e personale” per far fronte all’emergenza

Al termine di intense giornate di trattative, l’azienda romana dei trasporti Atac e i sindacati hanno siglato un importante accordo. Obiettivi dell’intesa – si legge in una nota dei segretari regionali responsabili del settore trasporti dei principali sindacati (Daniele Fuligni Filt Cgil, Roberto Ricci Fit Cisl Lazio, Massimo Proietti UilTrasporti Lazio e Lucio Valeri Ugl Autoferrotranvieri) – “sono la garanzia del distanziamento sociale tramite l’implementazione di vetture e al contempo l’aumento delle prestazioni orarie e dell’organico, sempre nel rispetto dei lavoratori in prima linea”.

Inoltre, “a fronte dell’incremento dell’offerta del servizio di superficie”, l’accordo prevede “lo sblocco dei cambi dei cosiddetti turni fissi e la gestione dei turni a straordinario per il personale” e “l’accelerazione dell’iter assunzioni previsto per il 2021 per varie categorie professionali, l’avvio di un percorso selettivo per l’individuazione di personale ispettivo e la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato”.

Sul tema emergenza sanitaria il patto prevede – si legge sempre nella nota – “il rinnovo dell’assicurazione Covid per i lavoratori, l’attivazione di un apposito centralino per il personale […] e l’intensificazione dei controlli su pulizie e sanificazione”.

L’accordo è stato siglato pochi giorni dopo la mancata apertura della linea C della metro romana, che lunedì scorso è rimasta chiusa dalle 5 alle 10 e 30 “per mancanza di personale”.

Mario Bonito