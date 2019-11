Roma, adolescente scappa di casa “voglio stare un po’ da sola”: rintracciata alla stazione Termini

Esce di casa per frequentare un corso ma sparisce e dopo ore scrive alla mamma in ansia: “stai tranquilla, voglio stare un po’ da sola”. A far scattare l’allarme la madre di una minorenne che martedì scorso in mattinata è andata negli uffici del Commissariato Colombo, per presentare denuncia di scomparsa.

Dal racconto della donna è stato ricostruito che l’adolescente era uscita di casa per recarsi, con i mezzi pubblici, ad uno stage da parrucchiera, senza però mai giungervi. Vano il tentativo di contattare la ragazza tramite il cellulare sempre spento, ma ecco che verso le 13 arriva un messaggio Whatsapp alla mamma: “stai tranquilla, voglio stare un po’ da sola”. La madre a quel punto le chiede solo di inviarle una nota audio per sincerarsi che fosse effettivamente la figlia.

E’ scattato così il protocollo previsto dal Piano Provinciale per la ricerca di persone scomparse, anche attraverso il “Positioning”, grazie al quale è stato possibile risalire alla “cella” dove il telefono si agganciava: inizialmente nella zona Marconi/San Paolo per poi giungere nell’area della Stazione Termini, dove infine si sono concentrate le ricerche.

I rilevamenti del telefono hanno localizzato anche l’area nei pressi di Frosinone e quindi, presumendo che la giovane si trovasse su un treno, è stata allertata anche la Polizia Ferroviaria delle stazioni di Termini e di Frosinone.

Gli agenti impegnati nella ricerca, dopo aver battuto incessantemente l’area della Stazione Termini, sono riusciti nel primo pomeriggio a rintracciare la ragazza mentre scendeva dal treno proveniente da Frosinone. La minore, in buone condizioni fisiche, è stata affidata ai familiari ed è scoppiata in un pianto liberatorio per la preoccupazione che aveva fatto prendere a tutti.