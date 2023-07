Roma, agenda assessori giovedì 27 luglio

Questi gli impegni in agenda per oggi, giovedì 27 luglio 2023, in relazione ad alcuni degli Assessori del comune di Roma come diffuso dal campidoglio in una nota.

Ore 8.40 – L’assessore alla Cultura Miguel Gotor partecipa alla cerimonia di scoprimento della targa commemorativa dei 30 anni dagli attentati del 1993 contro le chiese di S. Giovanni in Laterano e S. Giorgio in Velabro (Chiesa di San Giorgio in Velabro, via del Velabro, 19);

Ore 8.40 – L’assessora alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e alle Pari Opportunità Monica Lucarelli sarà presente al rivelamento della targa a San Giorgio al Velabro (Chiesa di San Giorgio in Velabro, via del Velabro, 19);

Ore9 – L’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi inaugura la nuova area fitness nel Parco Lineare di Viale Gandin nel municipio XIV (Viale Antonio Gandin s.n.c.);

Ore 10 – L’assessora alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale Barbara Funari sarà presente al primo appuntamento del progetto “Sono anziano ma non ci casco”, in collaborazione con le Acli e la Polizia di Stato. Verranno forniti agli anziani consigli utili per prevenire e contrastare le truffe, offrendo anche un supporto psicologico per chi è già stato vittima di malintenzionati (Stabilimento balneare Orsa maggiore – Lungomare Amerigo Vespucci 32, Lido di Ostia);

Ore 23.30 – L’assessore alla Cultura Miguel Gotor partecipa alla fiaccolata per i 30 anni dagli attentati alle chiese di S. Giovanni in Laterano e S. Giorgio in Velabro (piazza di San Giovanni in Laterano);

Ore 23,30 – L’assessora alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e alle Pari Opportunità Monica Lucarelli sarà presente alla fiaccolata “di memoria e impegno in ricordo di tutte le vittime delle mafie per rilanciare la lotta alla mafia che uccide la speranza, semina terrore e ruba il nostro futuro” (piazza di San Giovanni in Laterano);

Ore 23,30 – L’assessore alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e servizi al territorio per la città dei 15 minuti Andrea Catarci partecipa alla fiaccolata per il trentesimo anniversario degli attentati mafiosi alle chiese di San Giovanni in Laterano e San Giorgio in Velabro.

Partenza alle 00,04 di venerdì 28 luglio da San Giovanni in Laterano e arrivo a piazza San Giorgio al Velabro (piazza di San Giovanni in Laterano).