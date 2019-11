Roma, aggredisce due clienti in ristorante all’Esquilino: arrestato

Aggredisce due clienti di un ristorante all’Esquilino per rubargli il cellulare: arrestato rapinatore. Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Viminale hanno rintracciato e arrestato un cittadino senegalese, N.S., di 31 anni, per il reato di rapina. Ieri sera a Roma in zona Esquilino, l’uomo, dopo aver aggredito due clienti di un ristorante, ha tentato di sottrargli il telefono cellulare per poi fuggire.