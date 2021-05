Roma, al Policlinico Gemelli inaugurato oggi il “Codice rosa”

Oggi è stato inaugurato il “Codice rosa” al Policlinico Gemelli di Roma. Una corsia veloce per le donne con urgenze ginecologiche, in particolare di tipo oncologico. Un grande momento per questo ospedale che ha dato il via ad un nuovo modo di fare sanità, ovvero mettere al centro anche il fattore psicologico del paziente che arriva al pronto soccorso fornendo un ambiente rassicurante e all’avanguardia.

Un grande applauso per Resi Madia, presidente dell’Associazione Oppo che ha reso possibile la realizzazione delle strutture dedicate al codice rosa. A partecipare all’inaugurazione il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e la sindaca Virginia Raggi che ha sottolineato la sua presenza soprattutto per il suo essere donna.

“Un percorso oncologico all’interno del pronto soccorso del Policlinico Gemelli rappresenta un’opportunità importantissima per tutte le donna di Roma e non solo.” – Virginia Raggi

Con la collaborazione dell’associazione Loto, un’associazione che nasce per colmare un vuoto informativo sui tumori alle ovaie, questo progetto prevede cure innovative e personalizzate per le pazienti affette da tumori. Alcune volontarie dell’associazione affiancheranno lo staff del percorso oncologico donna, per accompagnare, confortare e tutelare chi si trova in difficoltà.