Una programmazione dedicata ai giovani quella del Teatro Elsa Morante a Roma quartiere Laurentino che fino al 20 dicembre propone spettacoli, laboratori e incontri. Il Laboratorio Teatrale Integrato Piero Gabrielli, parte della Fondazione Teatro di Roma, che rappresenta l’eccellenza nazionale nel lavoro teatrale con ragazzi con e senza disabilità, da un anno opera negli spazi del Teatro e ora cura la programmazione dei primi tre mesi di attività.

“Il Teatro salvato dai ragazzini” è il significativo titolo dato all’iniziativa, un riferimento alla celebre raccolta di poesie di Morante e alla scelta di ospitare nella sala in piazzale Elsa Morante un fitto calendario di eventi dedicato al territorio con particolare riferimento agli studenti delle scuole.

Roma, al teatro Elsa Morante la programmazione autunnale è dedicata ai giovani

Dal 19 al 27 ottobre torna in scena lo spettacolo Clorofilla (19, 20, 26 e 27 ottobre alle ore 17:00, 21, 23, 24 e 25 ottobre in matinée per le scuole alle ore 10:30), adattamento teatrale Roberto Gandini e Roberto Scarpetti dal romanzo di Bianca Pitzorno, regia Roberto Gandini, con Francesca Astrei, Maria Teresa Campus, Paolo Minnielli, Giulia Navarra, Danilo Turnaturi.

In collaborazione con la Scuola Romana di Circo, il Teatro ospita per un fine settimana tutta la magia del circo, da vedere e… da provare! In programma due laboratori indirizzati a due differenti fasce d’età: per gli adolescenti sabato 16 novembre ore 16 un laboratorio su tecniche di equilibrio e acrobatica; il giorno successivo alle 10:30 appuntamento per i bambini delle scuole elementari con un laboratorio introduttivo ai vari attrezzi del circo, i laboratori sono ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria.

Nel pomeriggio di domenica 17 novembre alle ore 17 in programma lo spettacolo Circus Follies con numeri di giocoleria e equilibrismo, in scena Jacopo Candeloro e Flor Ludulù.

Un originalissimo allestimento per Va dove ti porta il piede di e con Laura Kibel uno spettacolo che raccoglie i pezzi storici del suo repertorio internazionale, in scena il 24 novembre alle 17. Con ironia, ritmo e colori lo spettacolo affronta temi universali come la lotta tra il bene e il male, la pace e l’amore. Laura Kibel porta in scena questo piccolo capolavoro dal 1995 raccogliendo successi in tutto il mondo, al termine dello spettacolo l’artista tiene un laboratorio con i ragazzi.

Infine, dal 9 al 13 dicembre e dal 16 al 20 dicembre alle ore 15, il Teatro Elsa Morante ospita la rassegna a cura di Roberto Gandini Il tallone d’Achille, storie di vulnerabilità, in scena circa 2000 ragazzi provenienti da quaranta classi di venti scuole di Roma per i saggi finali che il Laboratorio Teatrale Integrato Piero Gabrielli organizza negli istituti del territorio.

Laboratori

In corso fino a novembre Lo smontaggio laboratorio integrato a cura di Roberto Gandini con la collaborazione drammaturgica Roberto Scarpetti e la musica di Luigi Gramegna aperto a interpreti con e senza disabilità che abbiano già esperienza teatrale. Tema dei 10 incontri a cadenza bisettimanale e gratuiti è lo stato d’animo quando lo spettacolo finisce.

Fino a dicembre il Teatro Elsa Morante ospita anche il laboratorio di lettura ad alta voce, per insegnanti e cittadine e cittadini a cura di Teresa Campus, musiche Andrea Filippucci. I partecipanti – al lavoro sul romanzo “La Porta” di Magda Szabò e “Il mondo salvato dai ragazzini” di Elsa Morante – saranno poi in scena per una restituzione pubblica del laboratorio il 4 dicembre alle alle 18:30, ingresso libero.