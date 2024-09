Roma, al via la “Festa del Fungo Porcino” di Lariano: concerti ed eventi dal 5 al 22 settembre

Manca poco all’inizio della ‘Festa del Fungo Porcino‘ di Lariano in provincia di Roma. Al via giovedì con il concerto di Al Bano, ma saranno tantissimi gli artisti che animeranno le serate della festa dall’esibizione di Ivana Spagna e I Righeira, alle serate speciali con Biagio Izzo e Jerry Calà fino al concerto de I Nomadi. Arrivata alla 32ma edizione la festa dal 2024 diventa anche Fiera dell’agricoltura e Mostra mercato per garantire dal 5 al 22 settembre un appuntamento per degustare le eccellenze enogastronomiche della Regione Lazio e non solo.

Oltre 150 gli stand già prenotati in via Napoli all’interno di un evento che spiegano gli organizzatori “è considerato a tutti gli effetti la festa del fungo porcino più importante d’Italia”. Non solo buon cibo ma la festa prevede anche un fitto programma di convegni, dibattiti e approfondimenti sui temi inerenti il mondo agricolo: dall’importanza dei biodistretti al Programma di sviluppo rurale, passando per la Politica agricola comune.

Ai panel di approfondimento e confronto saranno coinvolte molte rappresentanze delle istituzioni e della politica. E in questa cornice sarà presente anche uno stand del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali dove sarà possibile scoprire il programma del prossimo G7 dell’agricoltura che si svolgerà a Ortigia dal 21 al 29 settembre.

A tagliare il nastro inaugurale della festa del Fungo porcino, giovedì 5 settembre alle ore 18 saranno rappresentanti delle Istituzioni nazionali e locali. E’ prevista la presenza del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca e dell’assessore all’Agricoltura e al Bilancio, Giancarlo Righini.

Non mancheranno inoltre showccoking dove saranno coinvolte anche le scuole alberghiere del territorio. Ricco anche il calendario degli eventi culturali e musicali. Proprio in questi giorni, l’Associazione Fungo Porcino presieduta da Bruno Abbafati, organizzatore della manifestazione, ha svelato il cartellone dei concerti in programma.

Come detto ad aprire la festa ci sarà un nome simbolo della canzone italiana. Giovedì 5 settembre, alle ore 21, infatti, salirà sul palco Al Bano che regalerà ai presenti due ore di concerto. Nomi d’eccezione anche per le altre serate della fiera: il 6 settembre sarà la volta dell’Orchestra del Paese Mobile; il 7 settembre un caloroso tributo a Vasco Rossi; l’8 settembre si ballerà sui ritmi di Alberto Laurenti e i Rumba del Mar.

E ancora il 9 settembre appuntamento con la Civilation Band; il 10 settembre risate assicurate con I Cartabianca; l’11 settembre esibizione della Mastrolello Band; il 12 settembre il monologo di Peppe Iodice; il 13 settembre altro appuntamento cult con Cristina D’Avena; il 14 settembre danze assicurate grazie all’orchestra Mirko Casadei; il 15 settembre toccante omaggio a Rino Gaetano grazie alla cover band ufficiale dei Ciao Rino; il 16 settembre e 17 settembre ancora risate assicurate grazie a Baracca e Burattini e Arteteca.

Il 18 settembre sarà la volta di una coppia d’eccezione come Ivana Spagna e I Righeira; il 19 e il 20 settembre due serate speciali con Biagio Izzo e Jerry Calà; il 21 settembre sul palco il Re degli Ignoranti, mentre I Nomadi saranno gli indiscussi mattatori del gran finale della manifestazione.

Il protagonista assoluto sarà comunque il fungo porcino che potrà essere degustato e apprezzato in tutte le sue molteplici declinazioni gastronomiche nei vari stand che, nei fine settimana, saranno aperti anche all’ora di pranzo. L’ingresso, come da tradizione, è gratuito.