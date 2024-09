Roma, al via la settima edizione di Cybertech Europe

La settima edizione di Cybertech Europe è pronta a tornare a Roma l’8 e 9 ottobre 2024, segnando uno degli appuntamenti più importanti nel campo della cybersecurity a livello internazionale. Organizzato da Cybertech Global in collaborazione con Leonardo, l’evento si svolgerà presso il Centro Convegni La Nuvola, riunendo esperti di spicco, rappresentanti governativi e leader del mondo accademico ed economico, provenienti non solo dall’Italia ma da tutto il mondo.

Cybertech Europe offrirà una piattaforma unica per favorire collaborazioni e scambi tra aziende del settore, grazie a una vasta area espositiva. Saranno esplorati i temi più rilevanti e innovativi in un panorama in continua trasformazione, con l’obiettivo di promuovere una maggiore comprensione delle nuove sfide legate alla sicurezza digitale.

Durante le due giornate, il programma prevede una serie di panel, sessioni di approfondimento e tavole rotonde. Questi momenti di confronto permetteranno ai partecipanti di scoprire le migliori strategie per contrastare le minacce informatiche emergenti e di esaminare le ultime novità e tecnologie nel campo della sicurezza cibernetica. Tra i temi chiave spiccano l’intelligenza artificiale applicata alla cybersecurity, la protezione delle infrastrutture critiche, il cloud computing, la cyber resilience e la sicurezza spaziale.

Non mancheranno riflessioni sul ruolo dell’Unione Europea nella difesa cibernetica e sulla necessità di una collaborazione internazionale per affrontare le sfide globali legate alla sicurezza informatica. Grande attenzione sarà riservata anche alla sostenibilità e all’influenza delle tecnologie avanzate nella costruzione di un futuro sicuro e resiliente.