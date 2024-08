Roma, al via riqualificazione del complesso di via Boncompagni

Nel cuore dello storico quartiere Ludovisi a Roma, il complesso di Via Boncompagni, dopo anni di abbandono e ritardi nei progetti di recupero, sta finalmente rinascendo. L’appalto per la riqualificazione degli edifici situati tra Via Boncompagni, Via Puglie, Via Sicilia e Via Romagna è stato vinto dalla Renco Spa, un’azienda internazionale di rilievo nel campo dell’ingegneria.

Progettato dall’architetto Maurizio Vitale e costruito negli anni ’70, il complesso Boncompagni è una vasta struttura in cemento armato, che occupa quasi tutto l’isolato e comprende diverse destinazioni d’uso, tra cui residenze, servizi e spazi turistico-ricettivi. Al momento, il complesso è formato da tre edifici principali: il Complesso residenziale e per uffici Boncompagni, il residence May Fair, e l’ex Chiesa di San Lorenzo da Brindisi.

Il residence May Fair, che ospita circa 40 unità abitative arredate, si trova lungo Via Sicilia, nell’area precedentemente occupata dalla Curia Generalizia e dal Collegio Internazionale dei Frati Cappuccini. Dopo che i frati abbandonarono il sito nel 1968, l’intero complesso fu venduto a una società immobiliare, che integrò la facciata originale dell’edificio dei Cappuccini nel nuovo progetto del Complesso Boncompagni.

Sul versante tra Via Sicilia e Via Puglie, si trova l’ex Chiesa di San Lorenzo da Brindisi, edificata nel 1912 dall’architetto Giovan Battista Milani per i Frati Cappuccini. Dopo essere stata venduta e sconsacrata, la chiesa è stata trasformata e integrata nel complesso, diventando una sala congressi e biblioteca. Questa struttura, però, non sarà interessata dai lavori di riqualificazione.

Il progetto di riqualificazione mira a unificare i due blocchi esistenti in un singolo edificio: uno dedicato agli uffici, con 8 piani fuori terra, l’altro destinato a uso residenziale, con 9 piani fuori terra, oltre a 5 piani interrati. Attualmente, il complesso è utilizzato come spazio per uffici, residenze e albergo.