(Adnkronos) – Un albero è caduto verso le 16 a Villa Borghese, colpendo due donne che in quel momento stavano alla fermata dell’autobus. Una 47enne di nazionalità croata è stata trasportata in codice rosso al Policlinico Umberto I, mentre un’altra è stata medicata sul posto. Sul posto pattuglie del II gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale e i Vigili del Fuoco. Immediata la messa in sicurezza dell’area da parte degli agenti, che sono tuttora sul luogo per gli accertamenti del caso.