Un uomo di 42 anni è stato ferito dalla caduta di un albero questo pomeriggio alle 16.45 circa in viale di Valle Aurelia a Roma. Coinvolta nel crollo anche un’auto in transito, una Ford Focus, che ha riportato solo danni superficiali. Il pedone colpito è rimasto ferito lievemente ed è stato trasportato all’ospedale Santo Spirito in codice giallo per dinamica. Sul posto sono intervenute pattuglie del XIV Gruppo Montemario della Polizia Locale di Roma Capitale