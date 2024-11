Roma, alla Camera di Commercio il “Festival del Mare”

Obiettivo del “Festival del Mare. Roma al centro del Mediterraneo” è stato il racconto dell’Italia come pilastro economico tra Europa, Africa e Asia.

Raccontare l’Italia come pilastro economico tra Europa, Africa e Asia. Questo l’obiettivo della Seconda Edizione del “Festival del Mare. Roma al centro del Mediterraneo” alla Camera di Commercio di Roma, nella Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano. Un convegno con personalità del mondo della cultura, delle imprese e della politica per ricordare l’importanza del pianeta Blu di ieri, di oggi e di domani. “La risorsa mare, che è un concentrato tra economia e socialità, è fondamentale. Qui ci sono, però, anche tensioni internazionali con tre guerre in corso nel Mar Mediterraneo“, ha dichiarato a Teleambiente il Presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti.

Nel corso dell’evento, l’Istituto Piepoli ha presentato una ricerca su sette Paesi affaccianti sul Mediterraneo per capire il ruolo di Roma, dunque dell’Italia, nel Mare Nostrum. “L’Urbe dovrebbe sfruttare di più la sua Storia per imporsi nel territorio“, ha spiegato a Teleambiente il Past President dell’Istituto Piepoli, Nicola Piepoli. A partecipare all’incontro, tra gli altri, anche il direttore della rivista italiana di geopolitica “Limes”, Lucio Caracciolo.

