Roma, alla Farnesina presentata la mostra ‘Sfumature d’azzurro’

Martedì 10 dicembre 2024, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ospiterà la presentazione della mostra Sfumature di Azzurro, un progetto curato dal Museo del Calcio di Coverciano. L’evento, che si terrà alle 10:30, vedrà l’intervento del Ministro degli Esteri Antonio Tajani e di alcune delle figure più importanti del panorama sportivo e istituzionale italiano.

Sfumature d’azzurro, Sport e diplomazia al centro dell’evento

Durante la presentazione, si approfondirà il ruolo del calcio come strumento di promozione dell’Italia nel mondo, con un focus sulla Nazionale e sui suoi successi. Oltre al Ministro Tajani, interverranno il Presidente della FIGC Gabriele Gravina, il CT della Nazionale Luciano Spalletti, il Presidente del Museo del Calcio Matteo Marani e Gianluigi Buffon, capo delegazione della squadra maschile. L’incontro sarà moderato dal giornalista sportivo Alessandro Antinelli.

La mostra esporrà una selezione di cimeli e oggetti simbolici legati alla Nazionale italiana, ripercorrendo non solo i momenti più iconici del calcio italiano, ma anche episodi significativi della storia del Paese. Attraverso questa iniziativa, si vuole evidenziare il valore del calcio come elemento di coesione e rappresentazione culturale dell’Italia all’estero.

Alla presentazione prenderanno parte rappresentanti di ambasciate, istituzioni sportive e associazioni di categoria, insieme a due classi di studenti delle scuole medie. I giovani avranno l’opportunità di visitare la Collezione Farnesina e l’Unità di Crisi, unendo cultura, sport e educazione in un’esperienza unica.

Sfumature di Azzurro si prepara a celebrare la Nazionale di calcio come simbolo di eccellenza italiana. La mostra sarà un’occasione per riflettere sull’importanza dello sport come veicolo di dialogo e di rappresentazione dell’identità nazionale, puntando a consolidare il ruolo dell’Italia nel panorama internazionale attraverso la forza della sua storia sportiva.