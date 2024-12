Roma, allo Spazio Diamante i ‘nuovi linguaggi della danza contemporanea peni artisti emergenti’

Roma diventa il palcoscenico della danza contemporanea emergente con Wom Dialogues, spettacolo che il 14 dicembre prende vita allo Spazio Diamante. Sotto la direzione e coreografia di Alessia Gatta, la serata mette in luce le nuove espressioni artistiche dei giovani talenti, offrendo al pubblico un viaggio attraverso linguaggi coreografici innovativi e sperimentali.

Roma, un primo sguardo su “Blue Jeans”

Tra i momenti più attesi dello spettacolo c’è il debutto del primo studio di Blue Jeans, una creazione che unisce dinamismo e introspezione. A dare corpo e voce a questa coreografia sono i giovani interpreti Giulia Ambrosi, Beatrice Arcese, Alice Ciccarese, Maira Cioci, Serena Faraglia, Marta Domenica Guarino, Giorgia Marozzi, Michela Mozzano, Valeria Orazi, Myriam Pitillo, Marco Regina, Juliet Riccieri, Martina Sammito, Lucrezia Silvestri e Ginevra Verzì.

Un dialogo tra visioni coreografiche

Il progetto Wom Dialogues si distingue per la sua capacità di mettere in dialogo visioni coreografiche diverse, tutte accomunate dall’intento di esplorare le possibilità espressive della danza contemporanea. Oltre ad Alessia Gatta, le creazioni portano la firma di Vanessa Guidolin e Daniele Toti, arricchendo la serata con prospettive originali che celebrano l’energia e la creatività delle nuove generazioni.

Lo Spazio Diamante, noto per il suo impegno nella promozione delle arti performative, si conferma un luogo privilegiato per l’incontro tra pubblico e artisti emergenti. Wom Dialogues rappresenta un’opportunità per scoprire il talento di giovani danzatori e coreografi che, attraverso le loro opere, contribuiscono a ridefinire i confini della danza contemporanea.

La nota dello spettacolo la fa sapere che “‘Blue Jeans’ esplora l’evoluzione del jeans come simbolo di identità, resistenza e trasformazione sociale. I danzatori intrecciano le storie di persone diverse, ciascuna legata al ‘blue jeans’ come simbolo di appartenenza e cambiamento. Il tessuto diventa metafora della fatica, del lavoro e delle sfide quotidiane, ma anche della ribellione, della moda e della libertà”.

“Lo spettacolo gioca con l’idea di ‘costruzione’ e ‘decostruzione’, simboleggiando la tensione tra conformità e individualità, tradizione e innovazione. Il palco si trasforma in uno spazio dove il jeans, oltre ad essere un capo di abbigliamento, diventa un linguaggio visivo, emotivo e corporeo che parla della nostra società, delle sue contraddizioni e della sua evoluzione”.