Roma, all’università Uer nuovo corso laurea in Medicina

L’Università Europea di Roma (UER) ha aperto le iscrizioni per il test di ammissione online al nuovo corso di laurea in Medicina e Chirurgia, previsto per l’anno accademico 2024-2025. Il bando è disponibile sul sito ufficiale dell’università, mentre il corso è in attesa dell’accreditamento definitivo da parte del ministero.

Secondo una nota dell’Università, “Per rispondere alla crescente necessità di nuovi medici e per ampliare l’offerta formativa, UER ha iniziato da tempo le procedure per avviare il corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41). Una volta completato il processo di accreditamento e autorizzazione, il corso prenderà il via nell’autunno dell’anno accademico 2024-2025 con una prima classe di 60 studenti.”

Il test di ammissione si terrà mercoledì 25 settembre 2024, mentre la scadenza per le iscrizioni al test è fissata al 13 settembre.

Scrive l’ateneo in una nota: “Particolare enfasi sarà posta sulle nuove tecnologie mediche come la telemedicina, l’e-health e l’uso dell’intelligenza artificiale applicata alla diagnostica e alla terapia, cosi come l’attenzione per le scienze mediche umanistiche e di comunicazione, il biodiritto e la bioetica. L’obiettivo – prosegue l’ateneo – è quello di offrire un percorso accademico innovativo e in linea con le nuove linee di ricerca bio-medica, con una sempre maggiore conoscenza delle nuove e sofisticate tecnologie applicate alla medicina; il corso di laurea prevede un’intensa formazione teorica e un’immersione clinica precoce grazie ad un accordo strategico con Gvm Care & Research, gruppo ospedaliero con 50 strutture in Italia e all’estero. Le caratteristiche dell’Uer, parte di una rete internazionale di università, e la partnership con Gvm Care & Research garantiscono agli studenti anche un’esperienza sopranazionale, permettendo loro di accedere a opportunità di formazione attraverso un network di strutture di alta specialità in diversi Paesi. L’ospedale San Carlo di Nancy a Roma, ospedale polispecialistico parte di Gvm Care & Research, sarà sede principale della formazione clinica degli studenti”.