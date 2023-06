Roma, alluvione a Ponte Milvio

Nella zona di Ponte Milvio si è registrata un’alluvione, con numerosi locali danneggiati e strade trasformate in veri e propri fiumi. Le auto sono state costrette a fermarsi o a attraversare le strade allagate.

In alcune zone a sud-est di Roma, il temporale si è trasformato in grandine, imbiancando le strade e causando blocchi al traffico. L’attività elettrica è stata intensa, con centinaia di fulmini che sono caduti soprattutto nelle zone del Pigneto e dell’Appio Claudio.

Sono state segnalate numerose strade allagate, tra cui la Prenestina, la Collatina e la Tiburtina, quest’ultima con problemi anche al capolinea di Ponte Mammolo.

La protezione civile ha dovuto intervenire su varie strade, tra cui la Cassia, la via Flaminia, il Portuense, la via Arcangelo Ilvento, la via della Maglianella e la Roma Fiumicino. In questo contesto di difficoltà, l’azienda Acea si è impegnata a garantire a tutti l’accesso all’acqua pulita.