Roma, altra discarica a cielo aperto scoperta, ecco dove

Roma, altra discarica a cielo aperto scoperta su ponte della Monachina. Un vero e proprio caos, rifiuti di vario genere, anche nocivi e pericolosi, sorgono nell’area del tredicesimo municipio. Tante le segnalazioni fatte ma ancora nessuna risoluzione del problema.

Discarica a cielo aperto su Ponte della Monachina

Sedie, poltrone, e perfino una vasca di amianto e un frigorifero da bar. Ecco come si palesa una discarica a cielo aperto, presso il ponte della Monachina nel tredicesimo municipio. Una situazione d’emergenza per quanto riguarda il tema rifiuti che preoccupa i residenti di zona. Una situazione fin troppo nota ai residenti, con il caos rifiuti nell’area che tuttavia è aumentato a dismisura dopo la rottura delle fototrappole che ha permesso agli incivili di continuare a gettare per strada tutti i loro rifiuti.

“Sono anni che segnalo l’incredibile discarica a cielo aperto che i cittadini sono costretti a subire. Ho fatto diverse segnalazioni ad Ama ma non si vedono miglioramenti. Mi chiedo con quale coraggio si possa ridurre uno spazio così?” – dichiara Carlo Mattia consigliere di FDI del municipio XIII. I cittadini ora temono anche per la loro sicurezza, e pretendono interventi di aiuto per trovare una soluzione rifiuti sul ponte della Monachina.