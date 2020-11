Roma, altri tre positivi al Covid: Lorenzo Pellegrini, Santon e Fazio

La Roma conta altri tre positivi al Covid: Lorenzo Pellegrini, Santon e Fazio. Si sono aggiunti a Dzeko e al portiere della Primavera Boer. La notizia si è diffusa nella serata di ieri, subito dopo Pellegrini ha scritto un messaggio su Instagram: “Ciao a tutti, l’ultimo tampone ha rivelato che anche io sono positivo al Covid-19 e ho iniziato subito la quarantena”.

Ha poi aggiunto: “Voglio rassicurare tutti, ho qualche sintomo ma sto bene e già da oggi per me scatta il conto alla rovescia per rientrare in campo a disposizione del mister e dei miei compagni”. Il centrocampista e Fazio erano presenti a Genova nell’ultima trasferta di campionato, a differenza di santon, alle prese con in infortunio e quindi separato dal gruppo squadra da diversi giorni.

Pellegrini e Fazio erano risultati negativi al tampone effettuato sabato prima per la partenza per Genova. Lunedì il risultato si è ribaltato. Oggi sono previsti test per tutta la rosa. Intanto la Asl 2 di Roma ha bloccato la partenza dei giallorossi convocati in nazionale. Nessuno può lasciare la città per la sosta per le nazionali.

Fonseca potrà quindi continuare a lavorare a Trigoria con il resto della squadra, seppur decimata dalle positività al virus. Tra due settimane la sfida al Parma. L’allenatore portoghese spera di recuperare in fretta gli elementi indisponibili.