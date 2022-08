Roma, altro incidente sull’A12: morta 63enne

Ancora un incidente mortale sull’A12. Una donna di 63 ha perso la vita 24 ore dopo il sinistro che l’ha vista coinvolta sulla Roma-Civitavecchia. La donna era stata portata al policlinico Gemelli di Roma, in eliambulanza, con ferite molto gravi. Purtroppo è deceduta in ospedale. La donna aveva trascorso la domenica a Santa Marinella, e stava facendo ritorno verso la Capitale, quando per cause da accertare al volante ha sbandato ed è uscita fuori strada. Sul posto i sanitari del 118 hanno tentato di rianimarla, ma è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso. Dopo una giornata di lotta in ospedale la 63enne si è spenta ed è la 19esima vittima della strada a Roma, da un mese a questa parte. Soltanto pochi giorni fa, sulla stessa arteria aveva perso la vita Lucrezia Natale, una ragazza di 27 anni.