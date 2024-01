Roma, altro stop per tram 8

Nuovo stop per il tram 8 a Roma: ripartono i lavori di ammodernamento della linea per i tratti di binario di Ponte Garibaldi, divisi in quattro fasi.

Le prime 2 fra Lungotevere De’ Cenci e via Arenula, prima da un lato e poi dall’altro, e le altre 2 fasi a Lungotevere Sanzio e Lungotevere degli Anguillara.

Sa sostituire circa 145 metri di binari. I lavori dureranno 5 settimane. La riapertura della linea, sostituita da bus, ci sarà dopo i collaudi e le autorizzazioni degli enti.

Ai primi di ottobre la linea, appena riaperta dopo 15 mesi di fermo per consentire la sostituzione di binari e massicciate, aveva avuto due giorni di stop parziali dovuti a un guasto elettrico, poi risolto dai tecnici.