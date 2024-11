Roma, Ama e Plastic Free firmano un protocollo contro l’inquinamento da plastica

Continua la collaborazione tra Roma Capitale, Ama e Plastic Free Onlus. Siglato un Protocollo d’Intesa per migliorare il decoro urbano e contrastare l’inquinamento da plastica.

Nella mattinata di sabato 23 novembre, Roma Capitale, AMA S.p.A. e Plastic Free Onlus hanno siglato un Protocollo d’Intesa finalizzato al miglioramento del decoro urbano di Roma.

Dopo anni di collaborazione, l’accordo rinnova l’impegno nel contrasto all’inquinamento da plastica. Eventi di pulizia e campagne di sensibilizzazione saranno gli strumenti da mettere in campo per seguire l’iter del Protocollo approvato dall’Assemblea capitolina lo scorso agosto.

La fase operativa prevederà la creazione di un tavolo di coordinamento che individuerà le aree pubbliche abbastanza grandi per organizzare le attività di clean up e di mantenimento.

Il Comune, la società di raccolta rifiuti e l’associazione ambientalista lavoreranno in stretta sinergia per mettere in campo iniziative come la raccolta della plastica e di altre tipologie di rifiuti non pericolosi, iniziative di educazione ambientale da svolgersi presso le scuole, passeggiate ecologiche, segnalazione di abbandono di rifiuti sul suolo pubblico e azioni di sensibilizzazione attraverso i social media.

“Con questo protocollo diamo una cornice istituzionale e continuità a una sinergia che di fatto esiste, e che si è già manifestata in diverse occasioni con gli interventi di raccolta di rifiuti abbandonati, operati dai volontari dell’Organizzazione in occasione di alcune giornate dedicate alla cura dell’ambiente e del decoro organizzate da Roma Capitale, come l’appuntamento annuale con Roma Cura Roma.”, ha dichiarato l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti, Sabrina Alfonsi. “È un grande messaggio di impegno civile, ma soprattutto un messaggio di speranza. La speranza che lavorando duro, tutti insieme, possa iniziare a realizzarsi quel cambiamento culturale e negli stili di vita di cui abbiamo veramente bisogno”.

“Dopo alcuni anni di collaborazione molto concreta con l’Amministrazione, giungiamo alla sigla di un Protocollo d’Intesa che rappresenta un passo importante in una iniziativa lodevole che mira a rafforzare il legame tra cittadini volontari e Istituzioni”, ha dichiarato Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus.

“Insieme a Plastic Free, e in coordinamento con Roma Capitale, saremo impegnati in attività congiunte di cura e riqualificazione di beni comuni, fornendo ai volontari il massimo del supporto possibile in termini di attrezzature e mezzi per la raccolta, ponendo una particolare attenzione alla fase di coordinamento per fare in modo che i rifiuti raccolti in modo differenziato vengano avviati a recupero e riciclo.”, ha dichiarato Bruno Manzi, il Presidente di AMA S.p.A.

