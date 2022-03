Roma, Anas investe 10 milioni sulla Pontina: cantieri dal 21 Marzo

Anas investe 10 milioni sulla Pontina: via ai cantieri dal 21 Marzo, e previsti disagi, e malumori, tra i pendolari. Il piano di potenziamento e riqualificazione per la Pontina, presentato da Anas (Gruppo FS Italiane), lo scorso 29 aprile 2021 e relativi anche al miglioramento delle infrastrutture e degli standard di sicurezza della circolazione prevede l’iniziale sostituzione delle barriere di spartitraffico centrale della statale per un investimento di oltre 5 milioni di euro.

na nuova barriera in calcestruzzo di ultima generazione, progettata e brevettata da Anas, denominata NDBA (National Dynamic Barrier Anas) alta 1,2 metri e capace di contenere eventuali urti anche in caso di mezzi pesanti e perfino di due urti in rapida successione.

Opere, volte a ridurre i rischi di incidente in un’arteria storicamente interessata da elevati flussi di traffico sia in entrata che in uscita dalla Capitale e, purtroppo, da continui sinistri mortali. I lavori interesseranno il tratto compreso tra Viale dell’Oceano Pacifico e Castel Romano, tramite un cantiere mobile che prevede, per soli 500 metri, la chiusura al traffico delle corsie di sorpasso, garantendo il transito solo lungo le corsie di marcia. I cantieri diurni, fanno però prevedere disagi.

Notturni invece, da metà di aprile: nuova pavimentazione, nel tratto tra Roma, Pomezia, Ardea e Aprilia, per ulteriori 5,2 milioni di euro, per contenere i disagi alla circolazione e consentire gli spostamenti verso le località balneari