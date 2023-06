Roma, ancora chances per Frattesi? La Roma pare ancora disposta a investire i famosi trenta milioni per Frattesi?

L’ipotesi è tutt’ora calda, detraendo la nota percentuale di rivendita: per Davide Frattesi, più che non l’attaccante che, dopo l’infortunio di Tammy Abraham, doveva essere una delle priorità.

I giallorossi attendono l’evolversi della trama di mercato che coinvolge Inter e Milan, e tiene aperta la pista col West Ham per Scamacca. Sull’agenda di Pinto i vari Nzola, Mauro Icardi, in partenza dal Galatasaray Marko Arnautovic, oltre all’ipotesi Morata. Lo spagnolo è molto amico di Dybala e a Roma andrebbe volentieri. Stipendio permettendo.

E in casa Lazio? Mercato in evoluzione

Calcio, vertice tra Sarri e Fabiani: alla presenza anche di Enrico Lotito, figlio del presidente, appuntamento cruciale per la strategia di rinforzo della rosa della Lazio. Tra i nomi più caldi che sono stati posti sul tavolo delle trattative emerge quello di Marcos Leonardo, promettente centravanti classe 2003 del Santos. La Lazio punta a chiudere la trattativa per una cifra vicina ai 13 milioni di euro. Come emerso in Brasile, il club biancoceleste avrebbe già offerto 10 milioni di euro, ma al momento non bastano.