Roma, ancora un autobus a fuoco sul Raccordo: ecco il video

Ancora una volta nell’occhio del ciclone l’azienda del trasporto pubblico a Roma, segnata dai numerosi casi di autobus che spesso vengono coinvolti in roghi o prendono addirittura fuoco.

L’ultima testimonianza è di pochi minuti fa, raccolta direttamente dalla nostra redazione. Il mezzo in questione è un bus Atac che stava viaggiando sul Grande Raccordo Anulare, all’altezza dell’uscita 14 in direzione Portonaccio.

Come si può constatare dal video, il bus è visibilmente ricoperto dalle fiamme. Non si conoscono al momento le ragioni per le quali il mezzo ha preso fuoco, così come accaduto tante volte agli autobus in dotazione dell’azienda di trasporti pubblici della Capitale.

Ecco il video: