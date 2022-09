Roma – “Animali selvatici, Zingaretti ignora anche quelli feriti: niente centri recupero nel Lazio” denuncia la Lega

“La Regione Lazio guidata da Nicola Zingaretti colleziona un altro ko: il candidato dem al nuovo parlamento non si è mai preoccupato di varare una legge regionale che stabilisca i requisiti dei Cras, Centri di recupero della fauna selvatica che sarebbero previsti in ogni Regione. Animali feriti, maltrattati, abbandonati, malati, sono nelle mani volontari e animalisti che fanno il massimo, ma la questione deve essere risolta sul piano politico e con una politica degna di questo nome.

La Lega ha bene inquadrato il problema, stiamo già lavorando a un disegno di legge per risolverlo adeguando la normativa nazionale ed evitare stop dovuti all’inefficienza dei governi locali. Come nel Lazio, dove i cittadini in caso di rinvenimento di un animale selvatico bisognoso di cure sono stretti tra le incongruenze, inadempienze e vuoti normativi: vietato curare da soli la bestiola, impossibile portarla in un Cras, perché nel territorio non ce n’è nemmeno uno a norma”.

Lo denuncia il leghista Fabrizio Santori, consigliere di Roma Capitale.

Max