Roma, anziana salvata da auto in fiamme in A1: l’intervento dell’agente fuori servizio

Presa per un braccio e portata via dalle fiamme. Un intervento eroico quello di Idajet, poliziotto di Roma che ieri, domenica 8 dicembre, fuori servizio, si è fermato in autostrada per salvare una anziana donna in grave pericolo. L’agente del commissariato Cristoforo Colombo stava tornando nella Capitale dopo un weekend a Potenza con i familiari, quando si è imbattuto nell’incidente stradale.

Roma, anziana salvata da auto in fiamme in autostrada: l’intervento dell’agente fuori servizio

Il poliziotto stava viaggiando sull’autostrada A1, intorno alle 13.30, quando poco prima dell’uscita di Caianello ha visto in lontananza, un’auto ribaltata al centro della carreggiata e avvolta dal fumo. Idajet non ha esitato un attimo e si è accostato all’auto, parcheggiando con attenzione in modo tale da chiudere una corsia per operare in sicurezza ed evitare ulteriori incidenti.

Il figlio sotto shock: “Mia madre è bloccata aiutatela”

In quel momento si è accorto che, accanto all’auto ribaltata, c’era un uomo, in stato di shock, che cercava di spiegargli, con estrema difficoltà, quanto fosse accaduto. Non ricordava cosa fosse accaduto; l’unica cosa di cui era sicuro è che bloccata nell’auto c’era la madre. L’uomo era in preda al panico perché non riusciva a farla uscire a causa dell’esplosione dell’airbag.

L’intervento in extremis per salvare la donna bloccata

Sono seguiti minuti concitati. Il poliziotto vedendo il fumo uscire dal vano motore si è reso conto del pericolo per l’anziana bloccata in auto. E così ha deciso di intervenire in attesa dell’arrivo della polizia stradale, del personale sanitario e dei vigili del fuoco, che nel frattempo si era affrettato ad allertare.

“Tutto andrà bene”

Con l’aiuto di altri automobilisti che si erano fermati in soccorso si è avvicinato al lato passeggero rassicurando l’anziana, ancora tremante per la paura: “tutto andrà bene, io resterò qui fino a quando non ce l’avremo fatta”. Poi, dopo essersi sincerato del fatto che, almeno apparentemente, non avesse riportato alcuna frattura, l’ha afferrata per un braccio e l’ha tirata fuori dall’abitacolo allontanandola dalle fiamme.

La signora terrorizzata ha continuato a tremare anche una volta fuori pericolo. L’agente Idajet è rimasto accanto a lei, tenendola per il braccio fino all’arrivo dell’ambulanza. Solo in quel momento la donna si è rasserenata indirizzando al suo salvatore un sorriso di sollievo e certamente anche di gratitudine.