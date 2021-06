Roma, anziano investito insieme al cane: le conseguenze

Un uomo di 69 anni è stato investito questa mattina insieme al proprio cane. Poco dopo le 7.30, la Polizia Locale di Roma Capitale è intervenuta in Via Nomentana, all’incrocio Via Val D’Ossola. Il veicolo investitore , dopo averli colpiti si è dato alla fuga, senza prestare soccorso. L’animale è deceduto sul posto, mentre il suo padrone è stato portato al Policlinico Umberto I in codice rosso.

Sono tuttora in corso i rilievi da parte degli agenti per ricostruire quanto accaduto e risalire al responsabile, anche attraverso la raccolta di testimonianze e l’ acquisizione di immagini di video sorveglianza della zona.

Sempre sulla via Nomentana, incendio in un ristorante del posto: le fiamme sono scaturite nella notte, intorno alle ore 3,40 di oggi, e hanno provocato danni alla struttura e alle attrezzature dell’attività commerciale che si trova in zona Sant’Alessandro, nei pressi della Riserva Naturale della Marcigliana. Non è chiaro al momento cosa abbia generato le fiamme né da dove siano partite, gli accertamenti sono in corso ma si ipotizza un corto circuito. L’incendio è divampato nella parte esterna per poi propagarsi al suo interno e raggiungere anche la parte attrezzata per accogliere i clienti ai tavoli. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Presenti sul posto le forze dell’ordine, per gli accertamenti di loro competenza.