Roma, appicca il fuoco davanti a una scuola e poi minaccia i vigili con un bastone

Ha appiccato una serie di roghi vicino a un istituto tecnico di Roma mentre gli studenti andavano a scuola. Poi ha minacciato gli agenti della polizia locale con un bastone di legno. E’ finito in manette un 37enne brasiliano e dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e incendio doloso. L’uomo con precedenti penali e irregolare sul territorio italiano sarà sottoposto a decreto di espulsione.

Era mattina, orario d’ingresso a scuola per i giovani di un vicino istituto tecnico, quando l’uomo ha iniziato ad appiccare una serie di roghi in un parco adiacente la struttura scolastica su Viale Palmiro Togliatti. Incendi che avevano sprigionato nell’aria una colonna di fumo nero. Proprio in quel momento, è passata sul posto una pattuglia del V Gruppo Casilino che ha richiesto l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco.

I caschi bianchi hanno quindi notato un uomo, che dava fuoco alle piante e all’immondizia. Il 37enne ha iniziato a minacciare gli agenti, brandendo un bastone verso di loro, ma alla fine è stato bloccato e condotto all’ufficio di fotosegnalamento per le procedure di identificazione, poiché senza documenti di identità.

Tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e per incendio doloso l’uomo è in attesa di essere processato e sottoposto a decreto di espulsione. Il bastone e il materiale infiammabile usati dal piromane sono stati posti sotto sequestro.

(eg)