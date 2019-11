Roma, approfitta distrazione ragazzi e ruba zaino con pc: 29enne arrestato a Monti

Gli agenti del Reparto Volanti hanno arrestato, per furto aggravato, B.H.A. algerino di 29 anni. I poliziotti ieri in tarda serata durante lo svolgimento del normale servizio di controllo del territorio in Piazza della Madonna dei Monti, sono stati avvicinati da un uomo che ha denunciato di essere stato derubato del suo zaino con all’interno un pc del valore di 1.200 euro e di un libro del valore di cento euro.

L’uomo ha spiegato agli agenti che il furto era avvenuto pochi istanti prima, mentre lui era distratto a chiacchierare con un’amica seduto sulle scale vicino alla fontana al centro della piazza. Gli agenti si sono messi immediatamente alla ricerca del ladro e, poco dopo, in via Leonia hanno notato un giovane indossare uno zaino corrispondente alla descrizione fornita ed hanno cosi deciso di procedere al controllo. Lo straniero ha dapprima simulato di fermarsi e poi ha tentato di fuggire ma è stato immediatamente bloccato in via Panisperna.