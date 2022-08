Roma, approvate linee guida per festa Befana 2022 in piazza Navona

La Giunta di Roma ha approvato le linee guida per la valorizzazione della tradizione storica della “Festa della Befana”

in Piazza Navona, relativamente all’edizione 2022/2023.

“Dopo le edizioni fallimentari del 2017, 2018 e del 2019 e lo

stop per le successive due edizioni a causa delle restrizioni

dovute alla situazione epidemiologica che ha coinvolto il

nostro Paese, abbiamo approvato queste direttive finalizzate a

restituire ai romani e ai tanti turisti una festa all’altezza

della Capitale e degna del suo passato. In questi mesi abbiamo

valutato con attenzione ogni singolo aspetto amministrativo e

politico per poter salvare una festa storica come quella di

Piazza Navona. Il bando emanato dalla precedente

amministrazione ha creato vincoli estremamente stringenti e

difficilmente superabili. Si tratta di un bando incongruo che

ha portato, anno dopo anno, la perdita di operatori e

visitatori, mostrando alla città una Piazza Navona triste e

spoglia”.

E’ quanto dichiarato nel merito dall’assessora alle Attività Produttive e alle Pari Opportunità Monica Lucarelli.

“Avremmo preferito predisporre un nostro bando, prendendoci

oneri e onori, ma purtroppo non è stato possibile. Oggi

cerchiamo di migliorare una situazione molto complicata in un

momento storico ancor più difficile. Il nostro obiettivo è

salvare una tradizione che da generazioni vede coinvolte

migliaia di persone e far rivivere ai visitatori

quell’atmosfera tipica del clima Natalizio, in una Festa da

sempre contraddistinta da una valenza storica legata alla

Città tanto da costituire un richiamo a livello

Internazionale. Rimetteremo a bando le postazioni vuote,

torneranno i prodotti della tradizione regionale e, con

l’aiuto importante del Dipartimento Cultura, realizzeremo

spettacoli e eventi in piazza”, ha concluso Monica Lucarelli.