Roma, apre cantiere in via Florida. Venti linee bus deviate e strade chiuse

Possibili disagi alla viabilità e al trasporto pubblico in questo mese, nel centro storico, per via dei lavori di sostituzione dei binari in via Florida. Dalle 6 di oggi è scattata la chiusura di via di Torre Argentina in direzione di via Florida, per chi proviene da corso Vittorio Emanuele II. Con il cantiere in programma fino al 28 agosto, sono venti gli autobus che subiranno deviati verso piazza del Gesù e via dell’Ara Coeli in direzione di piazza Venezia. In particolare, le linee interessate sono la 8Nav, 30, 40, 46, 62, 64, 70, 81, 87, 492, 628, 916, C3, 190F, n46, n70, n98, n201, n904 e n913. Tutti i dettagli si possono approfondire sui canali di Roma Mobilità.