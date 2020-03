Roma apre la Ztl ed il Tridente fino al 3 aprile, eccetto le sere del week-end

Sempre che dal Cdm di domani non emergano misure ancora più restrittive (come sembra probabile), per il momento nella Capitale si prosegue con quanto comunicato nel Dpcm firmato ieri dal presidente del Consiglio.

Dal canto suo il comune di Roma, per agevolare – e ‘sveltire’, riducendola al minimo – la circolazione, poco fa attraverso un comunicato ha reso noto che da domani le aree a traffico limitato del Centro storico, e del Tridente, rimarranno aperte fino al 3 aprile.

Dunque da domani, per decisione della sindaca Raggi (insieme alla Giunta capitolina), sarà possibile girare con la propria auto (senza limiti di orario), sia nelle Ztl del Centro storico, che del Tridente. L’unica eccezione è rappresentata dai ‘consueti’ orari notturni di chiusura, previsti nel fine settimana, che rimangono invece invariati.

