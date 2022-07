Roma, armato di spranga si scaglia contro i militari

Roma, ragazzo armato di spranga si scaglia contro i militari ai Fori Imperiali. Un ragazzo con in mano una spranga, davanti a centinaia di turisti ieri, in largo Corrado Ricci, in centro storico a Monti ha preoccupato i soldati dell’esercito impegnati nello slargo tra via Cavour e via dei Fori Imperiali: i militari hanno avvicinato l’uomo per evitare che potesse utilizzare il bastone contro i passanti o arrecare danni a qualcuno.

La richiesta ha scatenato la reazione del giovane che, dopo aver gettato la spranga in terra in segno di sfida si è rivolto ai soldati aggredendoli. I militari lo hanno bloccato utilizzando le tecniche MCM (metodo combattimento militari), tra lo sgomento delle tante persone presenti sul posto e poi lo hanno poi fermato.