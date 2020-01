Roma, armato di taglierino ferisce dipentente gelateria: preso rapinatore

I Carabinieri della Stazione Roma Porta Portese e del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro hanno rintracciato e arrestato un 30enne romano ritenuto responsabile di una rapina all’interno di una gelateria in lungotevere dei Vallati.

Nel pomeriggio l’uomo era entrato nella gelateria minacciando con un taglierino la dipendente della gelateria, costringendola a consegnare il denaro contenuto in cassa. Il 30enne, non contento del bottino, ha brandito il taglierino e ha colpito la vittima alla mano destra ferendola. Il rapinatore è poi scappato a piedi, lungo l’argine del fiume Tevere, facendo perdere le proprie tracce.

La vittima, una donna originaria del Perù, ha quindi allertato i Carabinieri che giunti sul posto hanno raccolto tutte le informazioni utili al rintraccio del rapinatore ed hanno acquisito le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza della zona. La donna è stata poi medicata al pronto soccorso dell’ospedale “Fatebenefratelli”, riportando 10 giorni di prognosi.

Grazie ai video, i Carabinieri sono riusciti ad identificare il rapinatore, già noto per i suoi numerosi precedenti, e si sono immediatamente attivati nelle ricerche.

I carabinieri lo hanno intercettato in strada vicino casa, in via Giovanni da Castel Bolognese. E’ stato inoltre sequestrato un pantalone intriso di sangue, probabilmente indossato durante la rapina. L’arrestato è stato portato in carcere a Regina Coeli, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.