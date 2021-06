Roma, arrestati due componenti della banda dei furti di Perugia: chi sono

Due membri della banda dei furti a Perugia e provincia sono stati arrestati dalle Squadre Mobili di Roma e Latina e del Commissariato di Anzio. I due ladri, albanesi di 37 e 22 anni, clandestini ma con precedenti penali, sono stati sorpresi all’interno delle rispettive abitazioni ad Aprilia e Ardea. Contro di loro sono stati acquisiti gravi indizi di colpevolezza per 21 furti consumati e tentati fra il luglio 2020 ed aprile 2021. Furti in centri commerciali, in tabaccherie, bar ed aree di servizio per un bottino stimato in 200mila euro.

Nelle loro dimore sono stati rinvenuti attrezzi per lo scasso, merce furtiva, gratta e vinci e soprattutto armi: un fucile e una pistola semiautomatica a salve. Sequestrate anche due auto, intestate a dei prestanomi, che però erano utilizzate dalla banda per fare i colpi. La banda si era data anche alla produzione e vendita di droga: scoperta una piantagione di 1100 piante di marijuana, parte delle quali giunte a maturazione, già stoccate in essiccazione, in attesa d’essere immesse sul mercato. Le indagini sono state avviate nel febbraio 2021.