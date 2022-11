Roma, arresto De Pau, cosa ha detto l’avvocato. Convalidato l’arresto Giandavide De Pau, l’uomo sospettato di aver ucciso tre donne giovedì scorso in zona Prati. “La premeditazione non è contestata e non è contestabile”, ha detto l’avvocato Alessandro De Federicis, legale di De Pau, a termine dell’udienza di convalida, uscendo dal carcere di Regina Coeli, dove De Pau è recluso in custodia cautelare.

“Non ha detto nulla dell’arma perché dice di aver avuto un black out”, ha aggiunto l’avvocato, chiarendo di essere stato nominato dallo stesso indagato perché “è un mio cliente da 14 anni”. De Pau davanti al gip non ha risposto. “Il mio assistito non ha risposto dopo le 7 ore di interrogatorio in Questura e non voleva aggiungere nulla oggi. È ancora molto confuso e non ricorda nulla”, ha aggiunto l’avvocato.

“Ho chiesto di trovare una struttura adeguata alle sue condizioni, parliamo di una persona con disturbo della personalità borderline”, ha quindi spiegato l’avvocato De Federici che sull’ipotesi di una tentata fuga, ha detto: “Il passaporto è scaduto da tempo, mi sembra strano che, da come era assente, per come l’ho visto io, fosse persona in grado di organizzare una fuga. È in isolamento giudiziario. Ha comunque memoria di essere stato in questo appartamento”, quello di via Riboty dove sono state uccise le due donne cinesi, ma “non ricorda nulla”.