Roma, Augusti nudo in strada: giocatore pallanuoto provoca incidente, denunciato

Sven Augusti, promessa della pallanuoto e attualmente giocatore della Lazio Pallanuoto, è stato fermato ieri sera dai Carabinieri poco prima delle 22 mentre si aggirava completamente nudo per strada su via del Foro Italico, a Roma. Il 22enne croato è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Poco prima la sua presenza in mezzo alla carreggiata avrebbe provocato un incidente, sulla cui dinamica sta indagando la polizia di Roma capitale. Nel tentativo di evitarlo, una smart si sarebbe ribaltata, colpendo un’altra smart. I due conducenti sono rimasti feriti, un 22enne è stato portato in codice verde a Villa San Pietro mentre l’altro di 23 anni in codice rosso al Gemelli.

Intervenuti su segnalazione di alcuni cittadini, i militari del nucleo radiomobile hanno cercato di bloccare il 22enne croato, in stato di alterazione psicofisica, ma sono stati spintonati e un carabiniere è rimasto ferito. Augusti è stato poi portato all’Umberto I e trattenuto in osservazione.