Roma, auto a gpl prende fuoco ed esplode: nessun ferito

Una Fiat Panda, con alimentazione a gpl, è esplosa questa mattina in via Pietro Duranti a Roma, zona Prima Porta. L’automobilista si è accorto delle fiamme in tempo ed è riuscito ad allontanarsi prima dello scoppio. Nessuno è rimasto ferito, ma l’esplosione ha danneggiato anche una altra automobile in strada. Gli agenti della polizia locale XV Gruppo Cassia intervenuti sul posto stanno procedendo al rilievo dei danni. Sul posto anche personale dei Vigili del fuoco per lo spegnimento dell’incendio. L’Ama è stata contattata per la pulizia dell’area.