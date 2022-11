Roma, auto fuori controllo finisce contro una gelateria. Alla guida un anziano: nella zona dei Colli Portuensi, una Jeep è finita contro la vetrina di una gelateria, in via Gandiglio angolo via Maragliano.

L’auto ha prima sbandato e poi è finita contro il locale. Sul posto i vigili del fuoco intervenuti per liberare l’anziano. Erano giunte due ambulanze che hanno soccorso sul posto l’anziano che per fortuna non ha riportato ferite gravi.