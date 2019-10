Roma, auto in fiamme su Tangenziale Est manda in tilt traffico: galleria chiusa per quasi 5 ore

Roma, auto in fiamme su Tangenziale Est manda in tilt traffico: galleria...

Giornata di passione per gli automobilisti romani. A causa di un incidente all’interno della galleria sulla Tangenziale Est di Roma il traffico in tutto il quadrante è andato in tilt per l’intera mattinata. Numerose le deviazioni messe in atto per canalizzare i veicoli dopo la chiusura della galleria Nuova Circonvallazione Interna – dalle 8.30 alle 13 circa – e tentare così di fluidificare la circolazione. Nonostante ciò code di diversi chilometri si sono registrate nell’area: file d’auto bloccate tra via Salaria e via Nomentana, code di 2 km tra Fiorentini e Tangenziale Est.

Momenti difficili anche per gli stessi automobilisti presenti nella galleria al momento dell’incidente che a causa del fumo hanno deciso di uscire dalla galleria facendo inversione o anche a piedi. Secondo quanto si è appreso tutto è iniziato quando un’automobile guidata da un uomo ha sbattuto contro il muro, per cause in corso d’accertamento, ed ha preso fuoco. L’automobilista è stato portato in ospedale, Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco, Polizia Locale di Roma e 118.