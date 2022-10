Roma, auto si schianta contro Palazzo Cimarra: tragedia sfiorata a Monti, in centro storico a Roma.

Una donna ha perso il controllo dell’auto schiantandosi contro il portone d’ingresso di Palazzo Cimarra. La vettura piombata a tutta velocità , dopo aver sfiorato una donna che stava camminando, si è schiantata sui gradini d’ingresso del palazzo. Solo per una fortunata casualità non si sono registrate vittime o feriti. Illeso anche il poliziotto di guardia, uscito per sincerarsi della condizioni delle persone presente all’interno dell’utilitaria. La donna al volante, una 50enne era con i tre figli piccoli, scesi come la mamma con le proprie gambe dall’abitacolo senza conseguenze.