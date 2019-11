Roma, auto si schianta contro pilone viadotto via Cassia: 2 morti

Due uomini sono morti in un incidente stradale avvenuto alle due di notte in via Cassia incrocio Via Formellese. Per cause in corso d’accertamento, un’automobile Bmw 316 ha perso il controllo ed ha preso in pieno un pilone del viadotto. Morti sul colpo due uomini italiani, il conducente di 48 anni e il passeggero di 46 anni. Le salme sono state traslate al policlinico Gemelli. Sul posto è intervenuto per i rilievi il gruppo Monte Mario della Polizia Locale di Roma Capitale. Via Cassia direzione centro è stata chiusa fino alle 5.