Roma, autobus in fiamme in zona Villa Gordiani

Autobus in fiamme martedì mattina in zona Villa Gordiani dove ha preso fuoco un mezzo pubblico gestito dalla Roma Tpl. L’intervento dei vigili del fuoco poco prima delle 8:00 in viale della Serenissima, incrocio viale della Venezia Giulia.

Richiesto l’intervento al 112 sul posto è arrivata una squadra dei vigili del fuoco della Rustica (10A) con i pompieri che hanno spento le fiamme, divampate dal vano motore, prima che si propagassero al resto della vettura. Ancora tutte da accertare le cause, a parte la paura nessuno è rimasto ferito. Sequestrato il bus, sul posto per accertare l’accaduto sono intervenuti gli agenti del V Gruppo Prenestino della Polizia Locale di Roma Capitale.

Al fine di consentire la rimozione del bus incendiato viale della Serenissima è stata provvisoriamente chiusa fra la via Prenestina e via Cherso, in direzione della via Tiburtina con la chiusura di una parte della carreggiata che ha interessato anche viale della Venezia Giulia, in direzione Collatino