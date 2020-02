Roma, autofficina in fiamme in via Prenestina: due ustionati e un agente...

Un incendio è scoppiato poco prima delle 17 in un’autofficina in via Prenestina 647 a Roma. Secondo quanto riferito dai Vigili del fuoco intervenuti sul posto, i due propietari dell’attivita sono stati trasportati in ospedale per ustioni alle mani e un poliziotto per intossicazione da fumo. E’ stata temporaneamente evacuata per motivi di sicurezza la palazzina di 4 piani dove si trova l’officina.

