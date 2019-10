Roma, bambino aggredito da scrofa a Corcolle è in prognosi riservata: gravi ferite su viso e collo

E’ ricoverato in condizioni gravissime con ferite su viso e collo all’ospedale Bambino Gesù di Roma il bambino di 2 anni ferito ieri da una scrofa a Corcolle. Il piccolo era andato con un uomo romeno di 50 anni amico di famiglia a vedere i maialini appena nati. Entrati nel recinto la scrofa ha però aggredito il 50enne che è morto sul posto e ferito gravemente il bambino che è stato trasportato prima all’ospedale di Tivoli e poi trasferito al Bambino Gesù. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Tivoli .

Il bollettino medico dell’ospedale

“È giunto al Bambino Gesù alle 21.15 di ieri sera, domenica 6 ottobre, il bimbo di 2 anni aggredito da animali presso un allevamento a Corcolle. Inizialmente ricoverato all’ospedale di Tivoli, – informa l’ospedale Bambino Gesù – il bimbo è stato trasferito dal 118 in eliambulanza tramite l’Eliporto Vaticano. E’ arrivato al Dipartimento di Emergenza e Accettazione del Bambino Gesù in condizioni gravissime, intubato e in stato di incoscienza. Il bambino presenta lesioni traumatiche multiple, in particolare a livello del viso e del collo. Nella notte è stato necessario stabilizzare il paziente ed eseguire procedure chirurgiche in sala operatoria. Il bambino attualmente è sedato e in ventilazione meccanica. La prognosi è riservata”.