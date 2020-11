Roma, Black Friday: più controlli anti-assembramento per la città. I commercianti: “Non ci sarà corsa agli acquisti”

Come ogni venerdì successivo al Thanksgiving, il giorno del ringraziamento al Signore negli Stati Uniti d’America, anche a Roma e nel Lazio si terrà il Black Friday.

Un appuntamento che dà il via alla stagione dello shopping natalizio con sconti nei negozi, quest’anno caratterizzato e stravolto dal Covid-19. Proprio la pandemia è al centro delle preoccupazioni del prefetto della Capitale, Matteo Piantendosi, che spera di non vedere scene da bollino rosso tra le vie dello shopping della città. Per questo già da oggi saranno intensificati i controlli nel centro storico, in Prati e nei centri commerciali, con presidi delle forze dell’ordine (ormai) tipici dei fine settimana.

Molto scettici invece i commercianti che escludono grandi corse agli acquisti, convinti che quest’anno sarà il web ad assorbire gran parte delle vendite. L’unica nota positiva arriva dal bollettino Covid della regione, con l’indice di contagio stabile a 0.8. Numeri che fanno ben sperare l’assessore alla Sanità Alessio D’amato, che però sottolinea di non abbassare la guardia.